DOURADOS: Prefeitura divulga data da 44ª Festa Junina do município

A Prefeitura de Dourados, através da SEMC (Secretaria Municipal de Cultura) e em parceria com a ACED (Associação Comercial e Empresarial de Dourados), realiza entre os dias 15 e 17 de junho a 44ª edição da Festa Junina de Dourados, no estacionamento do Centro de Convenções, localizado à avenida Guaicurus, nº 2.030, no Novo Parque Alvorada.

Além de muita música e diversão, a Festa Junina de Dourados conta com diversas barracas de comidas típicas, brinquedos para as crianças, apresentações de quadrilhas e espaço para comércio de ambulantes.

Francisco Chamorro (Kinho), secretário municipal de Cultura, fala sobre a expectativa para esse ano. “Estamos ansiosos por mais esse evento. A nossa Festa Junina é esperada não só por todos da cidade, como também da região, por isso, estamos preparados para um recorde de público e trabalhando muito para que todos possam ter uma ótima festa”, ressalta.

A equipe de organização já está preparando o Centro de Convenções para receber o público nos três dias de Festa com uma estrutura que permite maior comodidade e segurança. O Prefeito Alan Guedes reforça o convite para a participação do público.

“Essa é uma festa para a família, estamos organizando tudo para que os douradenses possam prestigiar o evento com muita tranquilidade e segurança, desfrutando de boas músicas, praça de alimentação e muita diversão”, disse.

Nos próximos dias a Prefeitura irá divulgar os shows que vão agitar os três dias de festa.

A 44ª Festa Junina de Dourados é realizada pela Prefeitura de Dourados e ACED (Associação Comercial e Empresarial de Dourados), com a organização da SEMDES (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico) e SEMC (Secretaria Municipal de Cultura) e o apoio da Fundação de Cultura, SECIC (Secretaria de Cidadania e Cultura) e Governo de Mato Grosso do Sul.

Para maiores informações sobre a festa e sobre o espaço de barracas e ambulantes basta entrar em contato com a SEMC no telefone/WhatsApp (67) 98163-0730.