A prefeitura de Dourados realizou a entrega da cozinha da Escola Municipal Clarice Bastos Rosa nesta terça-feira (12), com a inauguração e descerramento da placa. O prefeito Alan Guedes participou da inauguração oficial e visitou as salas da instituição.

A cozinha da escola municipal estava interditada desde 2019. Com a retomada das aulas presenciais em outubro de 2021, a Semed (Secretaria Municipal de Educação) precisou preparar uma nova logística para atender os alunos da instituição. O CEIM (Centro de Educação Infantil Municipal) Austrilio Ferreira de Souza, que fica ao lado da escola, serviu como ponto de apoio no preparo e distribuição da merenda.

A secretária de Educação, Ana Paula Benitez Fernandes, ressalta que a logística deu certo enquanto as obras para conclusão da cozinha estavam em andamento. “Esse trabalho de colaboração entre as instituições foi necessário para servir todos os alunos que estudam na escola Clarice, enquanto isso, as obras avançaram e hoje entregamos a nova estrutura”, pontua.

As obras tiveram início no fim de 2021 e foram concluídas em cerca de 90 dias. A instituição recebeu também uma nova geladeira para armazenar alimentos. “A conclusão dessa obra foi uma das nossas prioridades neste primeiro trimestre, para que a instituição pudesse voltar a preparar merendas de qualidade para os mais de 1 mil alunos matriculados na instituição”, reforçou o prefeito.

O valor investido na reforma foi de R$ 51.672,90. Estiveram presentes na inauguração o secretário de Obras, Luis Gustavo Casarin, o secretário de Administração, Vander Matoso, o presidente da Câmara de Vereadores, Laudir Munaretto, e os vereadores Sérgio Nogueira e Cemar Arnal.