A Prefeitura de Dourados, através da Agehab (Agência Municipal de Habitação e Interesse Social) fez a entrega de 47 escrituras na manhã desta quinta-feira (19), para moradores de 21 bairros. É por meio da regularização fundiária que o morador comprova sua posse e garante segurança e dignidade de moradia. “Entre tantas agendas que tive aqui no gabinete itinerante, essa entrega é com certeza uma das mais importantes porque ela impacta diretamente a vida dessas pessoas. Sabemos como esse documento é aguardado e o quanto ele significa para as famílias. Já entregamos mais de 500 escrituras desde o ano passado e cada encontro, cada depoimento nos motiva a continuar com esse trabalho”, declarou o prefeito Alan Guedes.

Morador do Parque Nova Dourados há 34 anos, Eurides Martins de Castilho se emocionou ao receber o documento. “Depois de mais de trinta anos posso dizer que a casa é minha e da minha esposa. Muito obrigado prefeito”, comemorou.

O diretor-presidente da Agehab, Diego Zanoni, explicou ainda que a meta é entregar mais 2 mil escrituras. “Temos o projeto de entregar muitos outros títulos. A regularização fundiária é um instrumento para efetivar o direito à moradia, uma forma de trazer cidadania e é um dos compromissos da Agehab”, informou.

Na cerimônia de entrega, estiveram presentes ainda o presidente da Câmara Municipal, Laudir Munaretto, os vereadores Cemar Arnal e Marcelo Mourão. Vale lembrar que a escritura para uma residência popular custa no mínimo R$ 5 mil e muitos não têm condições financeiras de legalizar o imóvel, e através da Prefeitura o documento sai sem nenhum custo.