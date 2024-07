DOURADOS: Prefeitura entrega escrituras de imóveis e assina mais de 200 contratos de programa habitacional.

A Prefeitura de Dourados, através da Agehab (Agência Municipal de Habitação de Interesse Social), finalizou mais uma etapa de entrega de títulos de propriedade na noite desta quarta-feira (3/7), onde foram contemplados mais de 270 famílias de diversos bairros.

A ação faz parte do projeto de regularização fundiária da prefeitura, que ao longo dos últimos quatro anos entregou escrituras para mais de 4.500 famílias. Na última quarta-feira foram entregues 150 títulos para os moradores da Comunidade Vitória e 121 para moradores do Conjunto Habitacional Eulália Pires e Bairro Bom Jesus.

“Hoje todos vão sair daqui com a escritura da casa nas mãos. Não precisa levar no cartório, nem ter burocracia, porque tudo já foi resolvido e pago pela Prefeitura. Com isso, acaba o medo e a insegurança das famílias de serem removidas de suas casas, porque o que nós fizemos aqui foi o firmamento de um compromisso. Essa é uma noite de compromisso, respeito, fidelidade e amor, porque casa é lugar de amor”, afirma o Prefeito de Dourados, Alan Guedes.

Além das escrituras, foram assinados projeto de Regularização Fundiária e Melhoria Habitacional dos Bairros União Douradense e Vila Bella. Foram 220 contratos, que fazem parte do Programa Periferia Viva – Regularização Fundiária no Ministério das Cidades.

“Dourados é a primeira cidade do Mato Grosso do Sul a ser contemplada pelo programa, isso é reflexo do empenho da administração municipal em trazer moradia digna para a população”, disse o diretor-presidente da Agehab, Joaquim Lucas Quintana.