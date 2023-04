DOURADOS: Prefeitura irá implantar Plano Municipal de Segurança nas escolas

A Prefeitura Municipal, por meio da Semed (Secretaria Municipal de Dourados), desde o dia 12 de abril, quando aconteceu a reunião com os diretores das Escolas Municipais e coordenadores dos CEIMs (Centro de Educação Infantil) para receberem orientações das forças policiais sobre o Protocolo de Segurança nas escolas municipais, começou paralelamente a trabalhar na elaboração do Plano Municipal de Segurança nas Escolas.

A cartilha de orientações pedagógicas com métodos preventivos no combate à violência no âmbito escolar está sendo formulada com orientações da Polícia Militar, Civil e GMD (Guarda Municipal de Dourados) e MP/MS (Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul).

Uma segunda reunião entre a Semed e os gestores das escolas municipais foi realizada no dia 14 de abril. “Estamos trabalhando no levantamento dos métodos preventivos que serão adotados nas escolas municipais, ouvindo as demandas que os nossos gestores apresentam e buscando orientações das forças policiais para traçar o Plano Municipal de Segurança nas escolas e colocá-lo em execução”, pontua a secretária de Educação, Ana Paula Benitez Fernandes.

Forças policiais

As forças policiais do município seguem atuando nas investigações de notícias falsas, as chamadas fake news, que são compartilhadas com o intuito de causar pânico. Nesta quinta-feira (20), o serviço de ronda escolar feito pela GMD (Guarda Municipal de Dourados) foi intensificado e reforçado com apoio de equipes da Polícia Militar e Polícia Civil.

As Forças de Segurança contam com 28 viaturas, passando pelas 160 unidades de ensino do município, somando as redes municipal, estadual e particular e ainda as universidades UEMS, UFGD e Anhanguera.