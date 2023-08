DOURADOS: Prefeitura lança Ação com mutirão de serviços

A Prefeitura de Dourados anunciou uma série de ações abrangentes que percorrerão os diversos bairros da cidade. O “Desenvolve Dourados em Ação” é um projeto que passará por diferentes regiões com mutirões de serviços de limpeza, tapa-buraco, iluminação pública, sinalização viária, recolhimento de materiais de descarte além de ações sociais e culturais. A primeira edição será na região do Jardim dos Estados e começa nesta quarta-feira (30).

Segundo o prefeito Alan Guedes, o objetivo é atender as demandas mais urgentes dos bairros. “É uma iniciativa que envolve múltiplas secretarias e departamentos municipais, em um esforço conjunto para atender as variadas necessidades das comunidades locais. Fizemos um mapeamento e vamos seguir periodicamente com a Ação”, explica.

Serviços Urbanos

A primeira fase das operações concentra-se na limpeza e manutenção urbana. Equipes estarão nas ruas, na quarta, quinta e sexta-feira, realizando a limpeza e roçada de áreas públicas. Além disso, serão disponibilizadas equipes para o recolhimento de materiais de descarte como móveis velhos e galhos, contribuindo para o combate ao descarte irregular de resíduos e promovendo um ambiente mais limpo e saudável. A orientação é que os moradores organizem os materiais de descarte em frente da própria casa, já que um equipe da prefeitura fará o recolhimento. Os materiais devem ser colocados na rua, no máximo, até sexta-feira de manhã. Caçambas de coleta também serão disponibilizadas na região.

Uma das frentes de tapa-buraco atuará no local da ação assim como a equipe de Iluminação pública com a troca de lâmpadas queimadas.

Por fim, no sábado (2), o projeto será encerrado com uma ação social, com oferta de diversos serviços à comunidade, na Escola Municipal Frei Eucário Schmitt, a partir das 9h.

Ação no Sábado

Os moradores terão acesso a serviços de saúde, incluindo vacinação para adultos, atendimento odontológico, aferição de pressão arterial, teste de glicemia e outros exames, além de orientações gerais sobre saúde preventiva. Também haverá uma equipe realizando ações de combate à dengue.

Diversão



Crianças não ficarão de fora, com atividades especialmente planejadas para elas. Haverá, música e muitas brincadeiras como recreação e cama elástica.

Atendimento



A Assistência Social também estará presente, oferecendo apoio e informações sobre programas e benefícios sociais disponíveis. A população poderá realizar o cadastro de habitação, negociação de IPTU, usar os serviços do Poupatempo e levar seus animais de estimação (gatos e cachorros) para tomar a vacina antirrábica. Além disso, o evento contará com apresentações culturais, proporcionando momentos de lazer e entretenimento para os moradores.

Jardim dos Estados

Um dos coordenadores do Desenvolve Dourados em Ação, ​​Everson Leite Cordeiro, explica que essa é a primeira de muitas outras operações que virão. “Vamos iniciar pelo Jardim do Estados porque nessa região já estão parte dos maquinários pesados, sendo assim conseguimos concentrar os trabalhos e dar um resultado melhor pro morador. Este é apenas o início de um esforço contínuo que percorrerá todos os bairros da cidade de Dourados”, pontua.

O calendário completo das operações nos bairros será divulgado em breve, e a Prefeitura espera contar com a colaboração da comunidade para tornar essa iniciativa um sucesso. “A transformação começa em cada rua, cada bairro, e todos são parte essencial desse processo”, completou Everson.

Serviço

Data: 30/08 até 1º de setembro – Serviços em geral

2/9 (sábado) – Ação Social

Horário: a partir das 9h

Local: Escola Municipal Frei Eucario Schmitt

Endereço: R. Antônio Amaro de Mattos, 5075 – Jardim dos Estados