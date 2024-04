DOURADOS: Prefeitura promove escuta pública municipal do plano nacional Aldir Blanc.

Acontece neste sábado, 13 de abril, às 8h, a Escuta Pública Municipal do Plano Nacional Aldir Blanc, a PNAB, na sede da Secretaria Municipal de Cultura de Dourados (SEMC), voltada para a classe artística douradense. No encontro, promovido pela Prefeitura de Dourados, por meio da SEMC, serão discutidos os critérios para a elaboração dos recursos da lei, de forma que sejam aplicados no município de maneira eficaz e inclusiva.

Os dados coletados na escuta serão analisados e servirão de base para a construção do Plano Anual de Aplicação de Recursos. “Nosso maior objetivo é que o recurso seja aplicado em projetos que atendam as necessidades da população da periferia e dos distritos, que geralmente tem menos acesso ao setor cultural formal”, diz Andiara Pacco, gestora do PNAB em Dourados.

No mesmo encontro, a SEMC, em parceria com a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, estará promovendo um workshop de Elaboração de projetos, a fim de capacitar a população para participar de editais públicos de fomento cultural.

“É uma demanda da população que estamos atendendo em parceria com o governo do Estado. Muitas pessoas promovem cultura em nosso município, mas não se entendem como artistas, não sabem como acessar os recursos públicos. Esse é o momento para que entendam melhor como poderão participar!”, diz Angelica Terra, coordenadora do evento.