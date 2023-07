DOURADOS: Prefeitura publica licitação para construção de nova Central de Atendimento ao Cidadão

Trabalhando pelo desenvolvimento da cidade a Prefeitura de Dourados avança com as obras do Fonplata (Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Plata). Após a liberação de recursos, a SEMAD (Secretaria Municipal de Administração) publicou nesta segunda-feira (3/7) o edital de licitação para a construção da nova CAC (Central de Atendimento ao Cidadão).

Entre os serviços realizados na CAC estão o Cadastro Econômico, Cadastro Imobiliário, Ciência ao Requerente, Dívida ativa, ISSQN, ITBI, MEI, Lançamento e consistência, Protocolo e Triagem e Procuradoria Execução Fiscal. O Prefeito Alan Guedes comemorou esse importante passo, que vem de encontro a um antigo pedido da população.

“A Central de Atendimento ao Cidadão terá cinco pavimentos em uma obra de 2.442 m². São aproximadamente R$ 11,5 milhões que vão permitir uma revitalização importante no Centro da cidade, uma obra que vai permitir também um melhor atendimento para o cidadão”, afirma o Prefeito.

A licitação será realizada mediante os procedimentos de licitação pública nacional especificados na Lei Federal n.° 8.666/93 e na Política para Aquisição de Bens,Obras e Serviços em Operações Financiadas pelo Fonplata e está aberta aos concorrentes nacionais, conforme definido nas diretrizes.

Vander Soares Matoso, Secretário Municipal de Administração destaca que as propostas devem ser entregues na sala de reunião do Departamento de Licitação, localizada na Secretaria Municipal de Fazenda, Bloco “F” do Centro Administrativo Municipal (CAM). O prazo para entregar as propostas segue aberto até às 9h do dia 08 de agosto.

“Esse é mais um importante passo da administração para o desenvolvimento de Dourados. Temos trabalhado intensamente para que outras obras do Fonplata possam ser realizadas o quanto antes”, ressalta o secretário.

O Centro Administrativo Municipal fica à na Rua Coronel Ponciano, n.° 1.700, Parque dos Jequitibás, com atendimento das 07h30 às 13h30h. Maiores informações no telefone (67) 98163-0466 ou no e-mail ugp.fonplata@dourados.ms.gov.br.

Os documentos de licitação também estão disponíveis no endereço eletrônico: cidadao.dourados.ms.gov.br/index.php?class=SemadLicitacaoPublicView.