A Prefeitura de Dourados, por meio da Semop (Secretaria Municipal de Obras), realizou mais de 60 km em patrolamento e limpezas no mês de junho. Este mês, além do trabalho habitual nas áreas urbanas e rurais, os trabalhos foram feitos em áreas de eventos como o Parque de Exposições, festas juninas, cooperativa de cargas e em quadras de terra para práticas de Futebol.

As ações ocorreram em 18 áreas do município, para melhorar o acesso das vias de cascalho e das estradas vicinais. A Semop ainda realizou 5 km de cascalhamentos e construiu 69 caixas de contenção de águas, que facilitam o escoamento da água da chuva. Parte das ações foram realizadas em parceria com a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos).

O secretário de Obras, Luis Gustavo Casarin, explicou que por se tratar de um mês festivo, houve uma mudança no cronograma. “Nós atuamos com três frentes de trabalhos e direcionamos uma para atender esses locais que promovem a cultura e o lazer para o município, mas sem parar com as atividades habituais do setor”, ressaltou.

Ao todo, foram realizados 46,7 km de patrolamento na área rural. Os serviços foram executados nos Travessões do Guassuzinho, da Faz. Yverá, da Escola, do Castelo, do Olho D’água, dos Matos (Vila Formosa), dos Matos (Macaúba), da 6º Linha, Faz. Potreiro, Faz. Palmital e da 8ª Linha.

Já a área urbana recebeu 13,9 km de patrolamento. As equipes passaram pelas regiões do Jardim Água Boa, Chácara Trevo, Parque Nova Dourados, Residencial Bonanza, Jd. Primaveras, Altos do Indaiá e Syria Rasselen.