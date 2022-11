A Prefeitura de Dourados, através do Núcleo de Imunização da Sems (Secretaria Municipal de Saúde), promove ações de vacinação neste sábado (5), além de outros atendimentos à população em horário alternativo, agora na UBS da Vila Rosa e na sala de vacinação do PAM (Pronto Atendimento Médico).

Na Vila Rosa, a unidade de saúde funcionará entre 7h e 17h com diversas ações relacionadas ao Outubro Rosa e Novembro Azul, como coleta do preventivo e exame clínico da mama, teste rápido de sífilis, HIV, hepatite B e C, solicitação de saúde da mulher e do homem, entre outros. A consulta médica no local acontece das 7h às 11h. Estão programadas palestras sobre métodos contraceptivos, saúde do homem e DST (Doenças Sexualmente Transmissiveis). Além disso, estão disponíveis vacinas do PNI (Programa Nacional de Imunização) para adultos e crianças, como covid-19, influenza, poliomielite e outras.

Na Sala de Vacinas do PAM o funcionamento acontece entre 8h e 13h com vacinação contra covid-19 e influenza para adultos e crianças, além de doses específicas para profissionais da saúde.

Edvan Marcelo Marques, gerente do Núcleo de Imunização, aponta a continuidade dessas ações para facilitar o acesso da população aos cuidados com a saúde. “Infelizmente temos constatado a queda no índice de imunização das pessoas por diversos motivos e entre eles está a falta de tempo durante a semana para procurar as unidades de saúde, por isso as ações seguem aos sábados”, explica.

De segunda à sexta-feira, todas as UBS’s, da cidade e dos distritos, oferecem todas as vacinas do Plano Nacional de Imunização, para adultos e crianças, e funcionam das 7h às 11h e das 13h às 17h.