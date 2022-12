O Prefeito de Dourados, Alan Guedes, anunciou, mais uma vez, a antecipação do pagamento dos salários dos servidores municipais. O valor, referente ao mês de dezembro, foi depositado nesta terça-feira (27), e estará disponível para saque na quarta (28). “Assim nós cumprimos nosso compromisso firmado no final do mês passado de injetar cerca de R$ 140 milhões na economia com o pagamento de três folhas salarias no período de 30 dias”, comenta.

Inicialmente o pagamento seria realizado em 30 de dezembro e disponibilizado no último dia do ano. No entanto, a Prefeitura buscou novamente a antecipação dos pagamentos, tendência da gestão municipal, como forma de valorizar e reconhecer o desempenho do funcionalismo, além de fomentar a economia da cidade, movimentando o comércio e serviços em geral.

De acordo com a Semfaz (Secretaria Municipal de Fazenda), a folha de pagamento deste mês é de R$ 32.094.659,68. Já a folha bruta, incluindo salários e recolhimentos de tributos e encargos, é de R$ 56.042.555,63.

Vale lembrar que os servidores da Funsaud (Fundação de Serviços de Saúde de Dourados) seguem o mesmo cronograma de pagamentos e também terão os salários disponíveis para saque no dia 28.

O salário dos servidores municipais deve ser pago até o quinto dia útil do mês seguinte, mas a gestão tem procurado, sempre que possível, disponibilizar os vencimentos nos primeiros dias.