DOURADOS –MS (Correspondente) – Na noite de terça-feira (20), uma mulher que não teve a idade revelada foi a óbito depois de complicações da Covid-19, em Dourados. Com isso a cidade já registra 106 mortos em decorrência da pandemia.

De acordo com a informações divulgadas pelo Comitê de Gerenciamento de Crise do Coronavírus em Dourados, a vítima era portadora de comorbidades e deu entrada na UPA no dia 22 de setembro.

Segundo o Comitê, nas últimas 24 horas foram diagnosticados 29 casos positivos da doença. O número de infectados já soma 8.086. Desse total, 7.477 já foram recuperadas, 496 estão em isolamento domiciliar e outras 26 encontram-se internadas.