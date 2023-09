DOURADOS: Rogerio Yuri solicita asfalto para estrada que liga Itahum ao assentamento Itamarati

Em recente encontro com representantes do Incra, deputado estadual Zeca do PT e deputado federal Vander Loubet (PT) no Assentamento Itamarati, Rogério Yuri entregou pedidos formais para a pavimentação asfáltica da estrada que liga o distrito de Itahum àquele assentamento, apontando inúmeros benefícios para a agricultura familiar e comunidade local, como, por exemplo, “melhoraria significativamente as condições de tráfego, tornando a estrada acessível durante todo o ano, o que garantiria que os moradores tenham um acesso mais fácil a serviços de saúde, educação e transporte público. Além disso, facilitaria o transporte dos produtos agrícolas, promovendo o desenvolvimento econômico da região”.

Rogerio Yuri tem sido uma voz ativa na Câmara de Dourados, defendendo a necessidade de investimentos na infraestrutura na região. Ele tem trabalhado em conjunto com os demais vereadores e tem buscado apoio junto aos deputados estaduais e federais que representam Mato Grosso do Sul. Sua dedicação à causa de infraestrutura tem gerado reconhecimento e apoio daqueles que reconhecem a importância dessas melhorias.

A solicitação do vereador Yuri, para a pavimentação asfáltica da estrada que liga o distrito Itahum ao assentamento Itamarati é mais uma ação de comprometimento com o bem-estar da população e a agricultura familiar. A estrada tem sido alvo de preocupações há muitos anos. Atualmente, a via é de terra batida, o que resulta em uma série de desafios para os moradores da região. Durante o período chuvoso, a estrada se torna praticamente intransitável. “Esperamos que a pressão política e o apoio da comunidade nos ajudem a tornar essa solicitação uma realidade, beneficiando a todos os envolvidos”, menciona Rogério Yuri.