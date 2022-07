A equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) realizou uma reunião nesta sexta-feira (22) com a participação de instituições parceiras para tratar da Rede de Urgência e Emergência de Dourados e a colaboração nos planos de ações.

Estiveram presentes representantes da Sems (Secretária Municipal de Saúde), Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), Defesa Civil, GMD (Guarda Municipal de Dourados) e de universidades.

A enfermeira Ana Paula Batista dos Santos destacou sobre a importância da parceria entre os órgãos. “A Rede de Urgência e Emergência precisa funcionar de forma afetiva na cidade. Nos reunimos hoje para dar o pontapé inicial nos estudos dos planos de ações, Dourados está crescendo cada vez mais, empresas chegando e precisamos estar preparados para atender as demandas que surgem”, explicou a responsável pelo NEP (Núcleo de Educação Permanente) do Samu.

Uma das primeiras ações será o intercâmbio de informações entre as instituições. “Em dois meses vamos nos reunir para conhecer o trabalho do outro, trocar conhecimento e avaliar onde cada um que já está inserido no processo pode colaborar ainda mais para que o trabalho de excelência seja levado para cada morador de Dourados”, explica.