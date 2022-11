O “Torcida Dourados” deu sorte para a Seleção Brasileira na estreia na Copa do Mundo da FIFA Catar 2022™. No primeiro dia de transmissão no Complexo Esportivo Jorge Antônio Salomão (Jorjão), cerca de 2.500 torcedores, segundo a GMD (Guarda Municipal de Dourados), acompanharam a vitória do Brasil sobre a Sérvia por 2 a 0, gols de um inspirado Richarlison, o segundo com um voleio indefensável.

O Jorjão abre os portões agora na próxima segunda-feira (28), para o confronto da Seleção contra a Suíça. A partida começa às 12h (MS), mas duas horas antes os torcedores podem chegar para aproveitar as atrações musicais, brinquedos para as crianças, tudo gratuito. O “Torcida Dourados” é organizado pela Prefeitura de Dourados e é um evento licenciado pela FIFA.

Richarlison, no meio dos sérvios, pegou um voleio para marcar um dos gols mais bonitos da Copa (Foto: Twitter Oficial/FIFA)

O Jogo

A Seleção dominou todo o primeiro tempo no Estádio Nacional de Lusai, mas falhou na definição das jogadas. Aos 20 minutos, o primeiro chute de média distância com Casemiro que o goleiro Vanja Milinkovic-Savic defendeu em dois tempos. Aos 27, Thiago Silva toca para Vinicius Jr e o goleiro saiu para evitar o gol brasileiro. O gol quase saiu aos 34 minutos em tabela entre Raphinha e Lucas Paquetá, mas o camisa 11, de frente pro gol, bateu fraco e facilitou a vida do goleiro sérvio. O grito de gol da torcida presente no Jorjão ficou para o segundo tempo.

Na etapa final o domínio brasileiro foi ainda maior e logo no primeiro minuto, Raphinha ganhou do zagueiro e tocou na saída de Vanja que defendeu. Aos 14, Alex Sandro resolveu arriscar de fora da área e carimbou a trave esquerda da Sérvia. Na insistência, o gol saiu aos 16 minutos. Neymar fez a jogada puxando pela esquerda e a bola sobrou para Vinicius Jr que bateu no canto. O goleiro sérvio fez uma grande defesa, mas na sobra, Richarlison foi mais rápido que a zaga e empurrou pro gol, abrindo o placar e fazendo o Jorjão explodir de alegria.

A torcida se empolgou com a vantagem e a festa aumentou aos 28, com um dos gols mais bonitos da primeira rodada da Copa. Vinicius Jr fez a jogada pela esquerda e tocou para Richalisson. O atacante dominou e, de voleio, bateu no canto do goleiro, sem chances de defesa, 2 a 0 e o que já era alegria, virou festa no Complexo do Jorjão.

A vantagem poderia ter aumentado com Casemiro, que acertou o travessão aos 35 minutos e, em seguida, Rodrygo e depois Fred obrigaram o goleiro a fazer boas defesas, mas a vitória brasileira já estava construída e seguiu até o fim. Que foi ao Jorjão se divertiu e prometeu voltar na próxima segunda-feira para mais um jogo da Seleção na Copa do Mundo.