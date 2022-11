No dia 20 de fevereiro de 2023, segunda-feira de carnaval, o município de Dourados estará na avenida. Não será na Marcelino Pires e nem na Weimar Torres e sim na avenida General Rondon, em Corumbá, que fica a 571 quilômetros de distância. A cidade douradense foi escolhida para ser a homenageada do Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Major Gama, escola fundada em 1989, campeã em 2007 e segunda colocada no carnaval deste ano.

”Dourados é uma cidade maravilhosa, com pessoas incríveis e um potencial gigante para os negócios. Isso tudo sem esquecer da história e da riqueza cultural por conta da proximidade com o Paraguai e também pelas comunidades indígenas. Será uma honra representar a trajetória de Dourados no carnaval de Corumbá”, disse o presidente da Major Gama, Salim Ribeiro.

Desde que Dourados foi escolhida como tema da escola, os integrantes da comunidade já começaram a trabalhar na composição do samba enredo que ficou a cargo de Leonardo Bessa, compositor, cantor, músico, produtor musical e sambista carioca, que já esteve à frente de escolas como São Clemente e Salgueiro, ambas do Rio de Janeiro.

Bessa passeou pela história da cidade, lembrando a guerra do Paraguai, passando pela colonização e destacando o desenvolvimento de Dourados. O solo rico, as pessoas, as indústrias que estão chegando também são citados pelo compositor que eternizou na letra que a cidade é “Lugar de Gente Feliz”.

Com o samba na ponta da língua, o trabalho da comunidade já está em ritmo acelerado para a confecção das fantasias e alegorias. Todo trabalho de preparação das alas está sob a responsabilidade do carnavalesco, Kiro Panovitch, profissional experiente, que já passou por diversas escolas de samba. “Se preparem, pois Dourados passará brilhando na avenida”, disse.

Lançamento

No último fim de semana, a escola organizou uma festa para a comunidade em Corumbá para lançar oficialmente o samba enredo deste ano. O lançamento contou com a presença de toda diretoria da Major Gama, além de parte da bateria e integrantes, como passistas e o mestre-sala, Douglas Salgueiro e porta-bandeira, Jessika Rodrigues. Em dezembro, a escola está organizando uma viagem para fazer o lançamento em Dourados, em data ainda ser definida.

Confira a letra do samba enredo “Dourados “Portal do Mercosul” – A cidade que é só felicidade”. Os autores são Leonardo Bessa, Dudu Botelho, Thiago Meiners e Franco Cava

O sol

Surgindo no horizonte

Derrama seus raios

“Dourados” no olhar!

Desperta essa terra gigante

Guerreira , valente

Auê! Sou eu,

Terena, Guarani e Kaiowá

Espelho d’água refletindo o luar

À beira do rio construí a minha aldeia

terra fértil atraiu o invasor

E a lida despertou a evolução

Trilhos pastoris ao colonizador

A colônia do trabalho sob a luz da imigração

Solo fertil, Braço forte,

coração desse pais

Portal do mercosul

Lugar de gente feliz

Solo fértil, braço forte

Ecoa um canto de fé

Na colheita do Milho e do Café

Desenvolvimento industrial

Cravada em concreto,

minha história Patrimônio cultural,

Monumento ao Colono orgulho do povo

Que hoje canta em devoção

Abençoe essa gente, Imaculada Conceição

Moda de viola pra cantar o meu lugar

Corre o Tereré

Sob a luz do luar

Danço polca e Chamamé

Pra te encantar

Vem conhecer, a minha cidade

Recanto de amor e felicidade

Dourados reflete

O brilho de quem te ama

Na paz dessa gente, No verde que encanta

Chegou MAJOR GAMA