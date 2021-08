Mato Grosso do Sul terá a segunda Casa da Mulher Brasileira construída em Dourados. O anúncio foi realizado pela deputada Rose Modesto (PSDB) alguns dias depois de visitar a maior reserva indígena do Brasil, onde uma criança de 11 anos foi morta após sofrer estupro coletivo. “Esse é um compromisso que assumi durante a audiência da semana passada e que reafirmo hoje, com todos vocês, através de nossas redes”, disse Modesto.

Campo Grande é cidade modelo, onde foi instalada, em 2015, a primeira Casa da Mulher Brasileira. Dourados sediará a segunda unidade do estado e o local será construído ao lado de uma aldeia para que as meninas e mulheres indígenas tenham acesso ao serviço. “As vítimas serão acompanhadas através de visitas domiciliares e terão monitoramento dentro e fora das aldeias.”

A Casa da Mulher Brasileira é uma rede de proteção e atendimento humanizado às mulheres que foram vítimas de violência. Lá acontece o acolhimento e o encaminhamento da denúncia de forma ágil e especializada. O atendimento é 24 horas e por todos os dias da semana.

“Meu objetivo é fazer do nosso estado, um referencial em segurança e qualidade de vida. Menos violência para crianças, idosos, mulheres, homens e indígenas do Mato Grosso do Sul”, finalizou a parlamentar.