A equipe da Vigilância Sanitária esteve presente no CEIM Professor Bertilo Binsfeld para participar do projeto de formação continuada da instituição com tema “Saúde nas Escolas”. O objetivo do projeto é preparar os educadores da Educação Infantil sobre questões relacionadas a saúde da criança e do coletivo.

O projeto é uma iniciativa da coordenadora pedagógica Lais dos Santos Motta Pereira e teve como foco o treinamento técnico e especializado sobre como proceder quanto aos métodos preventivos da saúde infantil, em especial com o covid-19, saúde bucal e a importância da alimentação de forma saudável.

A vigilância sanitária se faz presente para levar conhecimento e informação à comunidade, com intuito que motivar a cultura da biossegurança nas instituições de ensino para preservar a saúde dos seus usuários e colaboradores.

“É essencial promovermos momentos como estes, para esclarecer dúvidas e incentivar medidas que mantenham a saúde da comunidade, ainda diante do vírus da covid-19 e de doenças sazonais que surgem nesta época do ano”, avaliou Ana Paula Pinto Triches, gerente do Núcleo de Vigilância Sanitária de Dourados.