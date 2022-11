Na última semana, o vereador e vice-presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Dr. Loester apresentou emenda impositiva destinada a SISEP (Secretaria Municipal De Infraestrutura e Serviços Públicos), para ser contemplada na Lei Orçamentária Anual (LOA), que deve ser votada ainda este ano.

A praça denominada Praça do Jatobá, fica localizada na Rua Doliria Dias, no bairro Rita Vieira e no caso de aprovação da emenda, deve ser contemplada com a reforma das áreas comuns, revitalização, aquisição de equipamentos esportivos, além de construção de quadra de esportes pra a população. O valor é equivalente a R$ 100 mil.

A emenda tem como objetivo principal, assegurar estrutura nova e adequada aos moradores da região, levando em consideração a melhoria da qualidade de vida proveniente da prática de atividades físicas.

Conforme o vice-presidente da Casa de Leis, é obrigação do município contribuir com a melhora da qualidade de vida da população. “Ter uma praça em boas condições de uso, com aparelhos novos, pista de caminhada e quadra de esportes vai incentivar os moradores da região a utilizarem esse espaço e praticar esportes”, afirmou Dr. Loester.