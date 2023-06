DPCOM da PMMS realiza 1ª edição do Curso de Capacitação do Programa Mulher Segura em Costa Rica

Campo Grande (MS) – A DPCOM (Diretoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos) realizou na última semana (29/05 a 02/06) a 1ª edição do Curso de Capacitação para laborar o Programa Mulher Segura – PROMUSE, na cidade de Costa Rica/MS, contando com cerca de 70 participantes, de diversas instituições e seguimentos.

O curso tem por finalidade aperfeiçoar e qualificar os Oficiais e Praças da PMMS, bem como os demais colaboradores da rede de enfrentamento à violência contra a mulher, a efetuarem o atendimento a Vítimas de Violência Doméstica, bem como as vítimas que se enquadram na Lei Maria da Penha e Feminicídio, através do patrulhamento ostensivo motorizado em áreas de alto índice de ocorrências e de maior potencial, bem como a primeira intervenção em situações críticas envolvendo a mulher, além de ações de fiscalização das Medidas Protetivas e Visitas Técnicas com o intuito da Quebra do Ciclo da Violência.

Com disciplinas como “Rede de Proteção à Mulher em Situação de Violência”, Relação de Gênero e violência contra mulher e Relações Interpessoais na Rede de Enfrentamento, além do estudo das principais normas vigentes sobre o tema, essa capacitação possibilita aos policiais militares que atendam de forma mais técnica e apurada, as ocorrências envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher e diligências no cumprimento das Medidas Protetivas de Urgência, outorgando-lhes uma visão sistêmica necessária ao desempenho da missão própria da função, de acordo com o ordenamento jurídico pátrio, em particular, da Lei 11.340/06 (Maria da Penha).

O Curso foi realizado na Secretaria Municipal de Educação para integrantes da rede de atendimento a vítimas de violência doméstica como, policiais militares, bombeiros, assistentes sociais, conselheiros tutelares entre outros participantes de órgãos municiais e estaduais.

A Polícia Militar trabalha e se aperfeiçoa incessantemente para, cada vez mais, atender a sociedade sul-mato-grossense com presteza, técnica e qualidade, mantendo o compromisso de servir e proteger, mesmo com o risco da própria vida.