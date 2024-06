Dr. Carlos Almeida Filho toma posse como membro efetivo do TRE-MS

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) realizou, na tarde desta segunda-feira (10), cerimônia de posse do Dr. Carlos Almeida Filho como membro efetivo da Corte Eleitoral. A solenidade, que contou com a presença dos demais membros e autoridades locais, foi realizada no plenário do TRE-MS.

Em seu discurso, Dr. Carlos destacou a importância da assunção do cargo: “Reconheço a grande responsabilidade que recai sobre meus ombros, sendo certo que me comprometo a trabalhar incansavelmente em prol deste nosso Tribunal Eleitoral e exercer minhas funções com integridade, imparcialidade e dedicação”.

Na ocasião, o empossado recebeu saudações do presidente do TRE-MS, desembargador Paschoal Carmello Leandro, do juiz membro, Dr. José Eduardo Cury, e também do procurador regional eleitoral, Dr. Luiz Gustavo Mantovani.

O novo integrante assume a vaga na classe de advogado para o biênio 2024/2026, anteriormente ocupada pelo Dr. Juliano Tannus.

CURRÍCULO

Graduado no curso de Direito pela Universidade Paulista (UNIP), possui pós-graduação em Direito Tributário, pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários (IBET), e em Direito Eleitoral no IDP. É membro Consultor da Comissão Especial de Compliance Eleitoral e Partidário do CFOAB e também Conselheiro Estadual da OAB/MS.