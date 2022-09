O médico e candidato a deputado estadual pelo MDB, Dr. Flávio Barbosa, intensificou a agenda de visitas e reuniões nestes dias que antecedem a realização da eleição deste ano.

Dr. Flávio Barbosa nos 45 dias de campanha pelo Estado de Mato Grosso do Sul, recebeu inúmeras manifestações de apoio por parte de famílias, lideranças políticas municipais e comunitárias. Por onde passa ele recebe manifestação de carinho, respeito e de apoio na sua caminhada rumo a uma das 24 cadeiras que compõem a Assembleia Legislativa.

Muito bem posicionado nas pesquisas de intenção de votos registradas no Tribunal Regional Eleitoral, Dr. Flávio diz que seus apoiadores não podem cair na onda do “já ganhou”. Pelo contrário, ele diz que é preciso vibrar com o resultado das pesquisas que o apontam com chances reais de se eleger, mas é preciso, também, manter a humildade e continuar o trabalho formiguinha valorizando cada possibilidade de novos apoios das famílias sul-mato-grossenses.

“É claro que ficamos felizes em ver nosso nome na lista dos possíveis parlamentares que se elegerão. Mas temos de manter a humildade e continuar as visitas aos amigos e correligionários, sempre respeitando a lei” diz Dr. Flavio Barbosa que arremata agradecendo às incontáveis manifestações de apoio, carinho e respeito que recebeu ao longo da sua caminhada eleitoral.

Sem vícios políticos, Dr. Flávio disputa sua primeira eleição política. Ele já havia participado de eleições classistas, tendo sido, inclusive, presidente da entidade representativa dos médicos do Estado. Atualmente ocupa o cargo de Conselheiro Federal do Conselho de Medicina, cargo também obtido por eleição entre seus colegas de profissão.

“Estamos nos sentindo realizados pela acolhida na casa de cada família, pessoas que conhecemos no decorrer da campanha eleitoral. Chegamos à reta final nos sentindo agradecido pelo carinho e o respeito que nos foram demonstrados em cada visita e em cada reunião das quais participamos” afirmou o candidato.

