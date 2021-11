O Vereador Dr. Jamal apresentou à Câmara Municipal de Campo Grande, as seguintes indicações de melhorias: 1- Implantação de abrigo coberto de ônibus, na Avenida Prefeito Heráclito Diniz de Figueiredo, no cruzamento com a Rua Eva Maria de Jesus. Bairro Seminário. 2- Operação tapa – buraco na Rua do Seminário, na altura do número 1515. Jardim Seminário/ São Francisco. 3- Pintura nas faixas de rolamento e sinalização horizontal, em toda a extensão da Rua Estevão de Mendonça. Vila Nasser 4- Troca de lâmpada na Rua Santa Mônica, na altura dos números 717 e 727. Vila Santa Luzia. 5- Operação tapa – buracos na Avenida das Bandeiras entre os números 751 a 2198. Jockey Club.

As presentes solicitações visam atender às necessidades e reivindicações da comunidade e garantir melhoria de vida da população campo-grandense.