Nesta manhã 09/09 Dr. Jamal apresentou à Câmara Municipal de Campo Grande, as seguintes indicações de melhorias: Implantação asfáltica na Rua Natalino Vicente Ferreira, em toda a sua extensão.Jardim Botânico. Recapeamento em toda a extensão da Rua Harry Becker, Parque Residencia Iracy Coelho. Sinalização horizontal e vertical no cruzamento da Rua .Itapeva com a Rua Geraldo Lima de Moraes. Jardim Aeroporto/ Jardim Itália. Troca de Lâmpada na Iracema 765, casa 2, esquina com a Rua Pirituba. Guanandi.

As presentes solicitações visam atender às necessidades e reivindicações da comunidade e garantir melhoria de vida da população campo-grandense. O gabinete do Dr Jamal Salem está à disposição, 24 hs por dia, 7 dias por semana, para atender o público através do Whatsapp: (67) 3316-1645