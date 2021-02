Na manhã de terça-feira (02), o vereador Dr. Jamal Salem participou da Sessão Solene de Abertura da 3ª Sessão Legislativa da 11ª Legislatura realizada no Plenário “Deputado Júlio Maia”, representando a Câmara Municipal de Campo Grande. A programação contou com a passagem do governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja em revista à tropa formada pela PM/MS; o hasteamento das bandeiras e a então abertura da Sessão Solene com a mensagem do governador. O evento foi transmitido ao vivo pelas plataformas digitais da Assembleia Legislativa do MS.