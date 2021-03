Nesta manhã de quinta-feira (11), o médico e vereador Dr. Jamal Salem apresentou à Câmara Municipal de Campo Grande as seguintes indicações de melhorias:

1- Operação “tapa buraco” em toda a extensão da Rua Himalaia, no bairro Vila Marcos Roberto.

2- Implementação de semáforo no cruzamento entre as Ruas 25 de Dezembro e Dolor de Andrade, no bairro São Francisco.

As presentes solicitações visam atender às necessidades e reivindicações da população e garantir melhoria no trânsito das vias supracitadas. Dr. Jamal Salem disponibiliza um número para que a população possa entrar em contato com seu gabinete, através do Whatsapp. “Eu e minha equipe estamos trabalhando em favor da população. O Whatsapp veio para nos aproximar ainda mais e garantir assim, um atendimento mais rápido das solicitações”, explica o Dr.