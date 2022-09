Foi realizado o pedido de ronda polícial militar ostensiva na Rua Cachoeira do Campo e demais vias do Portal Caiobá. Dr. Jamal Salem fez a solicitação com urgência, visando atender as necessidades e reivindicações da população, em especial dos moradores e comerciantes da região. O gabinete do Dr Jamal Salem está à disposição, 24 hs por dia, 7 dias por semana, para atender o público através do Whatsapp: (67) 3316-1645