O médico e vereador Dr. Jamal Salem tem mais uma solicitação atendida. Foi realizado o serviço de Implantação de Semáforo na Rua Manoel Vieira de Souza no cruzamento com Avenida Manoel da Costa Lima. Dr. Jamal Salem fez a solicitação com urgência. A equipe responsável esteve presente no local, onde realizou a devida instalação.