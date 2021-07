O médico e vereador Dr. Jamal Salem tem mais uma solicitação atendida. Dr. Jamal Salem após a solicitação com urgência, devido ao acesso dificultado pela presença de buracos e podendo prejudicar os veículos que circulam na via e causar acidentes foi realizado o serviço de tapa-buracos da Rua Santa Mônica, entre as ruas São Ramão e São Nicolau, bairro Vila Santa Luzia. A equipe de manutenção esteve presente no local, onde realizou o devido reparo.