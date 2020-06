À partir de sexta-feira (19), o uso de máscaras de proteção passa ser obrigatório em Campo Grande, de acordo com decreto publicado no Diogrande e assinado pelo prefeito Marquinhos Trad. Segundo consta no decreto n. 14.354 de 18 de junho de 2020, aprovado na Câmara Municipal na mesma data, prevê que, considerando a pandemia de COVID-19, fica determinada a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial em todos os espaços públicos e privados de acesso ao público em geral, no âmbito do município de Campo Grande, durante a pandemia.

O vereador Dr. Wilson Sami (MDB) é coautor da medida e defende a obrigatoriedade do item de segurança, devido a gravidade da pandemia e o crescimento no número de pessoas infectadas em Campo Grande. “É indispensável cuidado redobrado neste período. Estamos diante de uma pandemia sem precedentes e todo cuidado é essencial. Sabemos que a doença está avançando e o uso de máscaras colabora no controle do problema, assim como a higienização constante das mãos e em especial, evitar aglomerações”, explica o vereador, que também é médico.

O uso de máscaras, segundo o decreto, contempla: espaços públicos – os espaços abertos ao público, inclusive ao ar livre, como logradouros públicos e praças, e os equipamentos de transporte coletivo; espaços privados de acesso ao público em geral – os estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços que mantenham atendimento ao público.

É indicado à população em geral o uso de máscaras caseiras, preferencialmente, atendendo as orientações constantes na Nota Informativa n. 3/2020-CGGAP/DESF/SAPS/MS, do Ministério da Saúde.