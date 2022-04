O vereador por Campo Grande, também Médico Toxicologista, Pediatra e Nutrólogo pela Associação Brasileira de Nutrologia, Dr. Sandro Benites, palestrou sobre “obesidade infantil: Um desafio para a saúde e sociedade”, hoje (6/4), no 1º Seminário de Doenças Crônicas Não Transmissíveis.

O seminário está sendo realizado pela SESAU (Secretaria Municipal de Saúde), VIPS (Vigilância e Promoção da Saúde), VigiCan (Vigilância do Câncer), Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica de Campo Grande e a Vigilância em Saúde. O evento acontece nos dias 6, 7 e 8 de abril, no Instituto Mirim.

Dr. Sandro alertou os presentes sobre os dados alarmantes de obesidade no Estado de Mato Grosso do Sul, Brasil e mundo.

“A estimativa é que 6,4 milhões de crianças tenham excesso de peso no Brasil e 3,1 milhões já evoluíram para a obesidade. Em Mato Grosso do Sul, 69% da população está com excesso de peso e 36% com obesidade. No Município de Campo Grande, 10,99% estão com sobrepeso e obesidade. Em 2025, há previsão que o mundo terá cerca de 75 milhões de crianças obesas”, alertou.

Em 2020, das crianças acompanhadas na Atenção Primária à Saúde (APS) do Sistema Único de Saúde (SUS), em Mato Grosso do Sul, 15,9% dos menores de 5 anos e 31,8% crianças de 5 a 9 anos tinham excesso de peso, e dessas, 7,4% e 15,8%, respectivamente, apresentavam obesidade segundo o Índice de Massa Corporal (IMC) para a idade.

O Ministério da Saúde alerta sobre a importância de hábitos saudáveis e alimentação balanceada desde cedo para prevenir doenças. O maior vilão para as crianças são os fast-food, que trazem grandes consequências na alimentação infantil.

“É difícil encontrar crianças que não gostem de salgadinhos, refrigerantes. Fast-food e alimentos industrializados devem ser evitados, pois o seu consumo em excesso traz consequências negativas para a saúde, como ganho de peso e doenças crônicas, como a diabetes, hipertensão arterial, entre outras. As crianças não compreendem a importância de seguir uma alimentação saudável, sem falar que elas comem basicamente o que os adultos oferecem. É importante buscar a mudança de hábitos na família. De nada valerá o esforço se os pais não derem um bom exemplo”, enfatizou o parlamentar.

O Médico Nutrólogo sugere, no lugar do fast-food, que os pais ofereçam frutas, legumes, verduras e que tenham hábitos saudáveis, como a prática de exercícios físicos.