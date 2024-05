Dr. Sandro Benites percorre escolas de Campo Grande com projeto de combate às drogas

O vereador e médico toxicológico e nutrólogo, Dr. Sandro Benites, tem percorrido as escolas de Campo Grande e distritos próximos, com o seu projeto de combate às drogas.

Intitulado “Escola Saudável”, o projeto do vereador consiste em mostrar aos jovens e adolescentes os malefícios causados pelas drogas, álcool e tabagismo, tanto na saúde do indivíduo, quanto em relacionamento familiar e toda sociedade.

“O nosso intuito é mostrar o quanto essas substâncias químicas são prejudiciais. Com o projeto Escola Saudável, procuramos causar impacto na criança, jovem e adolescente, para que eles entendam as consequências do vício e evitem o primeiro contato com as drogas”, explicou o vereador.

Somente neste mês de maio, Dr. Sandro Benites já esteve na Escola Nota 10, Elite – MACE, duas turmas do ensino médio da Escola Montessori e, nesta manhã (20/5), na Escola Municipal Isauro Bento Nogueira, do Distrito de Anhanduí.

“O nosso projeto é totalmente voltado à prevenção, onde o foco principal são as escolas. Porém, também fazemos essa capacitação em faculdades, empresas, comunidades terapêuticas, igrejas, entre outros locais. Temos o objetivo de fornecer informações essenciais e atualizadas sobre os efeitos nocivos dessas substâncias, aliando conhecimento especializado à prática educativa. Estamos não somente informando, mas, também contribuindo para a criação de um ambiente escolar mais seguro, saudável e propício ao desenvolvimento integral dos jovens”, ressaltou o médico e vereador.