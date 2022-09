O vereador e Major do Exército Dr. Sandro entregou, nesta quarta-feira (21/9), o Título de Visitante Ilustre da Cidade de Campo Grande/MS ao General do Exército Walter Souza Braga Netto. O Projeto de Decreto Legislativo nº 2.487/22, de autoria do parlamentar, foi aprovado ontem (20), na Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores.

Desde a tarde de segunda-feira, o General cumpre agendas em Campo Grande. Ele é o candidato a vice-presidente na chapa do Bolsonaro. Nesta manhã, o vereador acompanhou o General Braga Netto em visita ao Mercadão Municipal e ao centro da Capital. Durante o almoço, foi realizada a entrega da homenagem.

Visitante Ilustre de Campo Grande

Walter Souza Braga Netto é nascido em Belo Horizonte e um militar da reserva. No Exército Brasileiro, alcançou o posto de General de Exército, o mais alto da hierarquia da Força em tempos de paz.

Ele já foi nomeado chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Oeste e, em 2011, foi designado como adido de defesa junto à Embaixada do Brasil nos Estados Unidos.

O General também já chefiou a intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro, foi ministro da Casa Civil e da Defesa e assessor especial da Presidência da República.