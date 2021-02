Com 18 anos de experiência à frente do CIATOX (Centro de Atendimento Toxicológico), antigo CIVITOX, o vereador Dr. Sandro ministrou nesta sexta-feira (19/2), a palestra sobre emergências toxicológicas aos Agentes Comunitários de Saúde da Unidade de Saúde da Família (USF), Dr. Albino Coimbra Filho. O parlamentar esteve no local a pedido dos profissionais de saúde e do gerente da unidade, Celso Chaia.

Sempre visando a prevenção de doenças e não as causas, Dr. Sandro tem realizado palestras e capacitações por toda Campo Grande. Além de emergências toxicológicas, o vereador fala sobre os seguintes temas: covid-19; nutrologia/ alimentação; toxicologia e animais peçonhentos.

Na USF, o médico contou sua experiência no CIATOX, orientou os agentes como agir em casos graves de escorpionismo (picadas de escorpião), principal causa de intoxicação no Brasil e a forma de prevenção, como tampar os ralos das casas, passar remédios específicos para se livrar do animal peçonhento e água sanitária.

“Vocês têm o privilégio de estar nas casas orientando à população, por isso trouxemos a capacitação. Temos a espécie de escorpião amarelo gigante [Tityus serrulatus], muito perigosa. Em sinais de gravidade da picada do escorpião, oriente para que a pessoa seja levada imediatamente ao Hospital Regional de Mato Grosso do Sul”, ressaltou.

Aproveitando o momento, Dr. Sandro também falou sobre intoxicação por remédios, tendo os antidepressivos como os que mais intoxicam, principalmente por tentativa de homicídio.

Para a Agente Comunitária de Saúde, Maressa Gomes “é um prazer ouvir essa palestra, pois, por meio dela, aprendemos bastante e podemos passar para os moradores”, afirmou.

Em caso de intoxicações exógenas (medicamentos, produtos químicos, plantas tóxicas e animais peçonhentos), ligue no: 0800 722 6001 ou 3386-8655.