Dr. Sandro repercute anúncio da prefeita sobre o lançamento do edital para construção do Hospital Municipal de CG

O vereador Dr. Sandro Benites (PP), repercutiu na Sessão Ordinária da Casa de Leis, nesta manhã (20/6), o anúncio da prefeita Adriane Lopes (PP) sobre o lançamento do edital de licitação para a construção do Hospital Municipal de Campo Grande.

O anúncio foi realizado pela chefe do Executivo ontem (19), enquanto esteve utilizando a tribuna da Câmara de Vereadores da capital. De acordo com Adriane Lopes, o edital será lançado na próxima quinta-feira (25).

“Hoje venho até os senhores com um misto de orgulho e satisfação. Para aqueles que duvidaram e torceram contra, a prefeita Adriane Lopes, uma mulher de visão e determinação, anunciou que será lançado na semana que vem, o edital de licitação para a construção do tão esperado Hospital Municipal de Campo Grande. Este anúncio é uma vitória, não apenas para a administração atual, mas, sobretudo, para a nossa população”, afirmou o parlamentar.

Dr. Sandro Benites também destacou a competência e a força da prefeita. “Adriane Lopes é uma líder com uma visão de futuro para Campo Grande, e é graças à sua determinação que este projeto finalmente sairá do papel”, disse.

Segundo o parlamentar, inicialmente o Hospital Municipal terá capacidade de 250 leitos, podendo ampliar, salas de centro cirúrgico, UTI adulto e o dobro de capacidade para diagnósticos e especialidades. O local terá a finalidade de atender as 10 unidades de urgência e emergência de Campo Grande, de forma regulada, beneficiando a demanda da micro e macrorregião da nossa Capital.

“O local já está decidido, tive o privilégio de assinar a documentação, enquanto secretário da secretaria municipal de saúde (Sesau)”, informou Dr. Sandro. “Estou convicto de que, com a equipe que deixamos na secretaria, composta por profissionais altamente capacitados e técnicos, o Hospital Municipal será uma realidade em nossa capital. Essas pessoas, com seu conhecimento e empenho, garantirão que ele funcione com excelência”, completou.

Na Câmara, o parlamentar exaltou o empenho da prefeita Adriane Lopes em fazer o projeto sair do papel e dar início em sua gestão.

“É digno destacar que Adriane Lopes, a primeira mulher eleita para comandar nossa cidade, teve a coragem de realizar o que muitos prometeram e nunca concretizaram. Ela demonstra, dia após dia, ser uma gestora comprometida e sensível às demandas da nossa população. Este hospital simboliza mais do que uma obra física; é um marco de esperança e cuidado com o nosso povo”, destacou.

O vereador Dr. Sandro Benites finalizou falando do orgulho em ter compartilhado esse sonho e missão com a prefeita.

“Foi um orgulho imenso ter recebido e compartilhado essa missão com a senhora, enquanto secretário de saúde de Campo Grande. Temos a certeza que: Um sonho sonhado sozinho é apenas um sonho. Mas, um sonho sonhado junto, se torna realidade”.