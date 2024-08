Dr. Sandro: Transformando a Saúde e a Qualidade de Vida em Campo Grande com Compromisso e Resultados

Durante seu mandato como vereador, Dr. Sandro tem sido um incansável defensor da saúde, dos direitos dos servidores públicos e do bem-estar da população de Campo Grande. Sua trajetória é marcada por ações concretas que impactaram diretamente a qualidade de vida dos cidadãos e fortaleceram o sistema de saúde municipal.

Projetos e Conquistas Legislativas

Dr. Sandro sempre esteve à frente de importantes projetos e votações na Câmara Municipal. Destacam-se:

Votação das 30 Horas para Psicólogos: Dr. Sandro foi um dos principais apoiadores da redução da jornada de trabalho dos psicólogos, uma conquista que visa melhorar as condições de trabalho desses profissionais e, consequentemente, o atendimento à população.

Votação para o Empréstimo do Hospital Municipal: Outro destaque de sua atuação foi a votação favorável ao empréstimo para a construção do Hospital Municipal de Campo Grande, um sonho antigo da cidade, que começou a se tornar realidade durante sua gestão na secretaria municipal de saúde (Sesau).

Lei do Dia Municipal da Hemofilia: Com o intuito de conscientizar e promover a saúde, Dr. Sandro foi o autor da lei que institui o Dia Municipal da Hemofilia, contribuindo para a visibilidade e a assistência aos pacientes hemofílicos.

Lei de Proteção e Promoção aos Ciclistas: Preocupado com a segurança e a saúde dos ciclistas, Dr. Sandro propôs e aprovou a lei de proteção e promoção ao ciclismo, incentivando o uso da bicicleta como meio de transporte sustentável e saudável.

Gestão como Secretário Municipal de Saúde

Além de suas ações como vereador, Dr. Sandro assumiu a Secretaria Municipal de Saúde, onde teve um papel crucial na reestruturação da saúde pública de Campo Grande. Em apenas um ano, ele promoveu a revitalização de 33 unidades de saúde que estavam em situação precária, incluindo seis UPAs, que foram revitalizadas em tempo recorde de seis dias, com a colaboração dos servidores, tendo como reconhecimento a certificação e habilitação destas unidades pelo Ministério da Saúde, garantindo milhões de reais em investimentos que fortaleceram o sistema de saúde local. Essas reformas foram fundamentais para garantir a dignidade no atendimento à população, evitando que pacientes e profissionais de saúde enfrentassem condições insalubres. Além de entregar novas unidades de saúde para os campo-grandenses.

Ele sempre valorizou os servidores, realizando o chamamento de novos médicos e profissionais de saúde, além de lutar pela gratificação e aumento no auxílio-alimentação dos Agentes Comunitários de Saúde e Endemias. Foi pioneiro ao realizar a formatura dos 1,1 mil agentes de saúde que participaram do Projeto “Saúde com Agente”, um programa que fortalece a atenção primária e capacita os agentes para melhor atender a comunidade.

Saúde Delas: Um Marco no Cuidado Materno-Infantil

Entre os grandes marcos de sua gestão, Dr. Sandro destaca-se pela entrega do Saúde Delas, um espaço de cuidado materno-infantil de primeiro mundo, realizado em parceria com a prefeita Adriane Lopes. Este local, extremamente bem organizado, representa um salto de qualidade no atendimento às mães e crianças de Campo Grande, assegurando que elas recebam o cuidado que merecem.

O Futuro da Saúde em Campo Grande

Ao deixar a Secretaria Municipal de Saúde, Dr. Sandro deu início ao projeto do Hospital Municipal de Campo Grande, junto com a prefeita Adriane Lopes, uma obra grandiosa que atenderá milhares de pessoas e será um divisor de águas na saúde da cidade. Esse projeto, que começou a se concretizar durante sua gestão, é um dos maiores sonhos da população campo-grandense e, em breve, será uma realidade.