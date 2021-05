Em regime de urgência, o vereador Dr. Sandro votou sim ao Projeto de Lei nº 10.039/21, que reconhece a atividade física como essencial em Campo Grande. A proposta de autoria de todos os vereadores foi apreciada durante a Sessão Ordinária de hoje (6/5), na Câmara Municipal.

A propositura veda a determinação de fechamento total de academias e outros espaços similares, devendo o Poder Público, havendo necessidade de proceder com medidas limitativas ou de proibições, fundamentar as decisões, sendo realizada a limitação do número de pessoas presentes nos locais, de acordo com a gravidade da situação, devendo ser mantida a possibilidade de atendimento presencial.

Justificando seu voto, o vereador Dr. Sandro, que também é presidente da Comissão de Saúde da Casa de Leis, frisou a importância da atividade física na luta contra a covid-19 e outras doenças. “A atividade física sempre foi, é, e sempre será essencial.

Quero lembrar que em nosso país as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte. São 300 mil mortes por ano, relacionadas ao sedentarismo e pela falta de exercício físico. Acredito sempre na prevenção e digo com convicção que aqueles que não praticam atividades físicas estão fadados, não só à covid-19, mas também a uma série de outras doenças associadas!”, destacou Dr. Sandro.

O projeto de lei agora segue para análise do prefeito Marquinhos Trad.