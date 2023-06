Dr. Victor Rocha apresenta Projeto Casa Rosa em Brasília

O vereador e médico mastologista, Dr. Victor Rocha estará nesta sexta-feira (16) participando de evento promovido pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS que acontece em Brasília.

Dr. Victor Rocha representará a Sociedade Brasileira de Mastologia, apresentando o projeto Casa Rosa, que vem trazendo resultados impressionantes na luta contra o câncer de mama.

“A Casa Rosa tem sido destaque nacional pelos resultados alcançados em apenas 19 meses de implantação. A Casa Rosa foi idealizada para oferecer o que há de melhor na mastologia, ou seja, através do Sistema Único de Saúde (SUS) temos proporcionado consulta integrada e resolutiva. Portanto, a paciente passa pela consulta com o mastologista, realiza seus exames e havendo alguma suspeita, realiza punção que é mandado para biópsia no mesmo dia. Em no máximo dez dias temos o resultado se o nódulo é maligno ou benigno e encaminhamos para o devido tratamento e/ou acompanhamento. Estamos cumprindo nossa missão: oferecer uma Saúde Pública de Qualidade e com Resultado”, enfatizou o idealizador do projeto.

Desde a implantação do projeto em 11 de novembro de 2021, já foram realizados mais de 5,4 mil atendimentos (entre primeira consulta e retorno), tendo diagnosticado 100 casos de câncer de mama, onde todas as pacientes já foram encaminhadas para o devido tratamento. Também foram realizadas 797 mamografias; 1811 ultrassonografias e 815 biópsias. Além de pacientes da Capital, a Casa Rosa atende mulheres de outros 35 municípios de Mato Grosso do Sul.

Dr. Victor Rocha irá explicar para os secretários de saúde de diversos municípios brasileiros que é possível oferecer todo atendimento através do Sistema Único de Saúde (SUS). “A principal dúvida dos gestores é a forma de financiamento da Casa Rosa, que atende todas as pacientes de forma gratuita através do SUS. Vamos demonstrar que é possível oferecer o que há de melhor na mastologia por meio de parceria com os entes federativos e também por meio de emendas parlamentares”, explicou.

Os atendimentos são realizados no ambulatório da Maternidade Cândido Mariano, nas manhãs e tardes de sextas-feiras. Todas as mulheres serão atendidas por meio do Sistema de Regulação (SISREG) da Secretaria Municipal de Saúde da Capital.

Para ser consultado na Casa Rosa, basta pegar o encaminhamento médico ao Ambulatório de Mastologia do Dr. Victor Rocha na Unidade de Saúde mais próxima da sua casa.