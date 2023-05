Dr. Victor Rocha assume a presidência da Comissão de Agropecuária e do Agronegócio da Câmara de Campo Grande

O vereador Dr. Victor Rocha comemora a indicação para ocupar a presidência da Comissão Permanente de Agropecuária e do Agronegócio, criada na Sessão Ordinária de terça-feira (09) da Câmara Municipal de Campo Grande.

Em regime de urgência, em única discussão, foi aprovado o Projeto de Resolução 521/2023, de autoria da Mesa Diretora, para criação da Comissão Permanente de Agropecuária e do Agronegócio. A proposição promove essa alteração no Regimento Interno da Câmara Municipal. A Comissão trata especificamente destes temas, sendo desmembrada da Comissão de Indústria, Comércio e Turismo, que também contemplava a Agropecuária, diante da relevância do setor.

Conforme a proposta, a comissão terá como competências fomentar a política de geração de emprego e desenvolvimento econômico rural; buscar a aplicação das leis que proponham incentivos fiscais, visando à geração de empregos no setor da agropecuária e do agronegócio; elaborar proposições de políticas públicas relacionadas ao setor; fiscalizar leis e normas, além de opinar, quanto ao mérito, sobre quaisquer planos, programas e projetos. Além do vereador Dr. Victor Rocha, a comissão é composta pelos vereadores: Clodoilson Pires (vice-presidente), Prof. André Luis, Beto Avelar e Dr. Loester.

“Como é sabido, Campo Grande tem uma economia diversificada. No setor primário temos a produção de soja, milho, arroz e mandioca, e pecuária, com destaque para a produção leiteira. Por isso, o desmembramento e criação da Comissão Permanente de Agropecuária e do Agronegócio vem somar aos anseios da Capital Morena”, pontuou o Dr. Victor Rocha.

Dr. Victor Rocha recebeu a visita do deputado federal Marcos Pollon (PL) da Frente Parlamentar da Agropecuária junto com o presidente da Câmara de Campo Grande, vereador Carlão e o vereador Professor André Luiz. “Temos estreitado nosso relacionamento com parlamentares que defendem as mesmas pautas que as nossas. E sem dúvida nenhuma o agro terá mais espaço na câmara de Campo Grande. Por isso, a vinda do deputado Marcos Pollon demonstra que estamos no caminho certo”, finalizou o parlamentar progressista.

Também participou do encontro o empresário sul-mato-grossense Jaime Vallér, proprietário do Jornal O Estado.

Texto e Foto da Visita do Deputado Federal, Marcos Pollon: Assessoria de Imprensa Vereador Dr. Victor Rocha

Foto do Vereador na Sessão: Izaias Medeiros / Assecom Câmara de Campo Grande

Com informações da Assecom da Câmara