Foi aprovado em segunda discussão e votação o projeto de lei 10.294/21, dos vereadores Gilmar da Cruz e Dr. Victor Rocha, que institui o programa Mãe Campo Grande. Conforme a proposta, o objetivo é ampliar e qualificar a atenção ao pré-natal, parto e puerpério à gestante e ao recém-nascido no Município de Campo Grande, mediante articulação, prioritariamente, com a rede de atenção à saúde municipal, especialmente no tocante às Unidades Básicas de Saúde (UBS) com e sem Saúde da Família e com as secretarias municipais.

“Fiz questão de assinar esse projeto junto com o vereador Pr. Gilmar da Cruz, justamente por saber da necessidade de ampliar a rede de assistência às gestantes da Capital. Recebemos relatos de mulheres, que estavam na fila de espera do Sistema de Regulação (SisReg) da SESAU, para fazer o pré-natal, porém foram chamadas após o parto”, relatou o parlamentar progressista.

Victor Rocha disse ainda que está elaborando, junto com o Hospital São Julião, uma proposta para atender as gestantes da Capital. “Vamos colocar o projeto Mãe Campo-grandense para atender dentro do São Julião. Oferecendo consultas e exames durante toda a gestação, com encaminhamento ao parto. Podendo assim evitar tantos partos prematuros”, finalizou.

Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, cerca de 340 mil bebês nascem prematuros todo ano, equivalente a seis ocorrências a cada dez minutos. De acordo com dados do governo do Estado, em Mato Grosso do Sul, dos 23.991 nascidos vivos entre janeiro e outubro deste ano, 3.356 são prematuros. A prematuridade pode ocasionar implicações ao recém-nascido, entre elas, problemas pulmonares, deficiências motoras, infecções respiratórias crônicas, doenças cardiovasculares ou diabetes e possibilidade de ter problemas de aprendizagem ou comportamentais.

Também foi aprovado o projeto de lei 10.506/21, que institui o Dia Municipal do Rock em Campo Grande, a ser celebrado no dia 13 de julho de cada ano. A proposta é dos vereadores Dr. Victor Rocha e Junior Coringa. A criação da data busca fortalecer, apoiar e incentivar o movimento do rock, disponibilizar espaços públicos para os músicos, fomentar políticas públicas e incentivar parcerias.

Ambos os projetos de lei seguem para a sanção da prefeita Adriane Lopes.

Primeira Discussão e Votação

Houve ainda a primeira discussão e votação do projeto de Lei 10.513/22, de autoria do vereador Dr. Victor Rocha, que inclui no calendário de eventos da cidade de Campo Grande o dia Florescer da Autoestima da Mulher, comemorado em 21 de setembro. Na data, poderão ser realizadas ações como palestras, exposições, apresentações, oficinas de capacitação, acompanhamentos psicológicos e troca de informações, inclusive jurídicas, sobre a importância dos cuidados pessoais e do amor-próprio das mulheres.

Também de autoria do vereador progressista, foi aprovado o projeto de lei 10.607/22, que dispõe sobre a criação e implantação do “Projeto Arte para a Melhor Idade” em todas as instituições de longa e curta permanência de idosos, localizadas em Campo Grande.