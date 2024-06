Dr. Victor Rocha entrega homenagem a Laide Romero e Natália Iturbe em comemoração ao Dia Municipal do Povo Paraguaio

Na quarta-feira, 26 de junho, o vereador Dr. Victor Rocha (PSDB) prestou uma emocionante homenagem a Laide Romero e Natália Elizabeth Cabrera Iturbe durante a Sessão Solene em comemoração ao Dia Municipal do Povo Paraguaio.

O vereador destacou a importância da contribuição do povo paraguaio para o desenvolvimento de nossa comunidade através das homenageadas. “Laide Romero e Natália Elizabeth Cabrera Iturbe são exemplos inspiradores de dedicação e resiliência. Suas histórias refletem a rica contribuição da comunidade paraguaia, simbolizando a união e a força da integração entre nossos povos. Parabéns às homenageadas e a todo o povo paraguaio”.

Uma das homenageadas da noite foi Laide Romero, mãe de quatro filhos, nascida no distrito de Sanga Puitã, na divisa entre Ponta Porã e Pedro Juan Caballero, Paraguai. Cresceu e completou o ensino fundamental no Paraguai antes de se mudar para Ponta Porã, onde trabalhou e se casou. Em 1986, Laide mudou-se para Campo Grande, onde reside desde então.

A entrega da homenagem a Laide Romero é um reconhecimento de sua trajetória de vida e sua contribuição para a comunidade local. Sua história reflete a integração e a importância dos imigrantes paraguaios, simbolizando a união e a colaboração entre os povos brasileiro e paraguaio.

Outra homenageada foi Natália Elizabeth Cabrera Iturbe, nascida na cidade de Concepción, Paraguai, no dia 11 de maio de 1989. Natália é uma cantora internacional, professora de Letras Português-Inglês pela Universidade Uniderp é médica formada pela Universidade del Pacífico, no Paraguai.

Na música, Natália começou cedo, aos 9 anos de idade. Em 1999, aos 10 anos, ganhou o Festival del Takuare’ē, considerado um dos maiores festivais do Paraguai. Nesse mesmo ano, fez sua primeira gravação, ainda em fita cassete. Aos 13 anos, integrou uma das bandas mais conhecidas no Paraguai, Los TAMMY’S, e gravou cinco CDs, obtendo um disco de ouro pela gravadora DYON, em Asunción.

A cerimônia foi um evento significativo, celebrando a cultura, as tradições e as histórias do povo paraguaio que tanto enriquecem a cidade de Campo Grande.