O vereador Dr. Victor Rocha entregou uma homenagem por meio de uma Moção de Congratulações para o Tricampeão Estadual de karatê, Júlio Matheus Miranda de Camargo, na Sessão Plenária desta quinta-feira (07).

Júlio Matheus começou a treinar aos 11 anos, na modalidade Karatê, Dojo Luciano dos Santos – Karate Shotokan, sendo campeão dentro de sua categoria em 2019, 2020 e 2021. O Dojo Luciano dos Santos – Karate Shotokan o trabalho é para formar atletas para representar o Estado, com a máxima performance, em competições nacionais e internacionais com o rigor da técnica em treinamentos fortes. Aproveitando a vivência do sensei

Neste ano de 2022 participará, por convocação da Federação de Karatê de Mato Grosso do Sul, para compor a Seleção do Estado na etapa classificatória no Campeonato Brasileiro, bem como, da seletiva da Seleção Brasileira de Karatê, na cidade de Uberlândia/MG de 13 a 17 de julho de 2022. “Nossos parabéns pelo empenho e dedicação e votos de sucesso ao atleta”, disse o parlamentar durante a leitura da Moção de Congratulação. O Dr. Victor Rocha parabenizou ainda aos pais, Ricardo e Adriana, pelo empenho da família em incentivar a participação do atleta na discuta.