O vereador Dr. Victor Rocha (PP) foi convidado para participar da 3ª Conferência Local de Saúde na Unidade de Saúde da Família (USF) COHAB e na Unidade Básica de Saúde Caiçara. Na oportunidade, o parlamentar conversou com usuários, trabalhadores e gestores do SUS (Sistema Único de Saúde) sobre saúde da mulher e saúde do homem.

Para o parlamentar e médico mastologista, Dr Victor Rocha as conferências locais de saúde são a oportunidade ideal para que todos os entes envolvidos (usuários, trabalhadores e gestores) possam discutir as melhorias para a saúde pública de sua região. “Tanto na Cohab, quanto no Caiçara muitas demandas são iguais, como o pedido por pediatra, porém há peculiaridades de região para região que devem ser levadas em consideração”, pontuou o parlamentar.



Outra demanda levantada em ambas as unidades são as lutas dos servidores administrativos, dos agentes Comunitário de Saúde e de Combate às Endemias que lutam para que possam desenvolver, em locais de livre escolha, as duas horas para atividades complementares, como elaboração de planilhas e relatórios. “Sobre o recebimento de salário base inferior ao salário mínimo é uma luta da Câmara, tanto que participamos da Comissão Especial que tem dialogado com a prefeitura de Campo Grande para resolver essa situação. Já sobre as horas livres dos agentes, derrubamos o veto da prefeita com o intuito de garantir a produtividade dos servidores que por vezes tem o trabalho atrasado por falta de equipamento de informática disponível ou por conta da internet ruim. Os servidores podem contar conosco na defesa de seus direitos”, pontuou o Dr. Victor Rocha.



As Conferências Locais de Saúde são uma preparação para a 17ª Conferência Nacional de Saúde, com o tema “Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia – Amanhã vai ser outro dia”, que acontecerá entre novembro de 2022 a março de 2023.



Na oportunidade, Dr. Victor Rocha falou sobre o Projeto Casa Rosa que é Referência Nacional, onde já foram realizados 3.617 atendimentos em Mastologia, 1.136 exames de Ultrassom, 588 Mamografias, 503 Biópsias de mama e 52 diagnósticos de câncer de mama. O parlamentar anunciou para o primeiro semestre de 2023 o Projeto Casa Azul que atenderá os homens na prevenção e diagnóstico do câncer de próstata e ainda de outro projeto destinado ao acompanhamento das gestantes da Capital. “Nosso compromisso é oferecer a nossa gente uma Saúde Pública de Qualidade e com Resultado. Por isso, estamos ampliando nossa atuação para atender as demandas reprimidas na saúde pública de Campo Grande”, finalizou.