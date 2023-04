Dr. Victor Rocha fiscaliza farmácia da USF Iracy Coelho, em Campo Grande

Parlamentar observou a ausência de amoxicilina, benzetacil, ibuprofeno, metformina, insulina, losartana, entre outros medicamentos indicados para infecção, diabetes e hipertensão arterial.

O vereador Dr. Victor Rocha (PP) esteve na Unidade de Saúde da Família Dr. Mauro Rogério de Barros Wanderley – USF Iracy Coelho, na oportunidade fiscalizou a farmácia, onde detectou a ausência de diversos medicamentos, entre eles a amoxicilina e a benzetacil infantil.

Segundo informações divulgadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), a USF Iracy Coelho está entre as 15 unidades com atendimento especial para adultos e crianças com sintomas respiratórios leves e dengue.

“Como é possível fazer o tratamento de nossas crianças sem medicamentos como amoxicilina suspensão e benzetacil?”, indagou o parlamentar que é médico e presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Campo Grande.

O parlamentar, que já foi secretário-adjunto da SESAU, aconselhou o uso da modalidade a fim de sanar a falta de medicamentos nas unidades de saúde da Capital. Recebemos reclamações diariamente da falta de medicamentos. Já dei como sugestão para a prefeitura a compra emergencial dos remédios que estão faltando. São medicamentos básicos importantes, não adianta aumentar a rede sem ter o suporte necessário ao paciente. Solicito celeridade da prefeitura de Campo Grande para que seja feita essa reposição, pois a população não pode ficar sem acesso a medicamentos básicos para tratamento de infecção, hipertensão arterial e diabetes”, destacou.

Projeto Saúde do Meu Útero – Na oportunidade, Dr. Victor Rocha participou de palestra educativa sobre a importância da realização do exame preventivo ao câncer de colo de útero e falou sobre a importância da prevenção ao câncer de mama.