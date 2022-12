O vereador Dr. Victor Rocha (PP) entregou Moção de Congratulação ao Maestro Gean Euzébio durante a Sessão Ordinária de terça-feira (20). A homenagem foi entregue como forma de reconhecimento pelo trabalho realizado em projetos sociais de musicalização de 224 crianças.

Breve currículo: Gean Carlos Euzébio da Silva, iniciou sua carreira como músico aos 13 anos de idade com o piano clássico. Há 20 anos é regente da Banda Marcial do município de Ivinhema. Também rege a Banda Musical do município de Angélica – MS, desde 1996.

O Maestro, além disso, tem grandes olhos para projetos sociais, atualmente, coordena alguns, sendo, projeto de violão para crianças de 5 a 12 anos; projeto de violão, Um Violão Entre Amigos, com foco na alfabetização de adultos que um dia já sonharam em tocar o violão; projeto de violino infantil e adulto; projeto de Fanfara na APAE de IVINHEMA-MS; projeto de musicalização no Orfanato Cantinho Bem-me-quer; com o auxílio de quatro professores de sua confiança.

Também leciona em um projeto de musicalização, com ênfase no violão e violino, na Escola Instituto de Educação Nova Geração – IENGER, IVINHEMA-MS, onde atende alunos de 6 a 12 anos.

“Juntamente com minha equipe leciono para 224 crianças. Receber essa honraria, mostra que estamos no caminho certo. Só tenho a agradecer ao vereador Dr. Victor Rocha. Resumo essa honraria em uma única palavra: Gratidão”, finalizou.