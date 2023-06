Dr. Victor Rocha parabeniza vitória da Chapa 1 na Eleição do Jardim Pênfigo

O vereador Dr. Victor Rocha (PP) participou da eleição no Jardim Pênfigo realizada no domingo (04). A chapa vitoriosa, com 293 votos, foi a Chapa 1 – “Chapa avançar e fazer mais”, sendo eleito presidente, Gilberto Tin e como vice-presidente, Pedro Ferreira (Pedrão).





Também compõem a chapa 1: Eutalia Carneiro, Angelucia, Vanda, Alcides, Catia Bazana, Celia Santos, João Nunes, Vera, Rose e Pedro.





Dr. Victor Rocha apoiou a chapa vitoriosa e se comprometeu a trabalhar em parceria para levar melhorias para a região. “Fiz questão de participar da eleição do Jardim Pênfigo, pois me comprometi a trabalhar junto com a diretoria eleita para levar mais infraestrutura, segurança, saúde e projetos sociais que atendam às necessidades dos moradores da região”, pontuou o parlamentar progressista.