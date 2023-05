Dr. Victor Rocha participa da Ação de Saúde na USF Cohab

O vereador e médico mastologista, Dr. Victor Rocha participou da Ação de Saúde realizada na Unidade de Saúde da Cohab, Dr. Olimpio Cavalheiro, no sábado (27).

Casa Rosa e atendimento médico. Segundo informações da Sesau, foi realizado acompanhamento de 89 beneficiários, 20 preventivos, 22 vacinas de rotina, 47 vacinas de Influenza, atualização do Cartão SUS e agendamentos de exames. A ação contou com a presença e participação do médico Victor Rocha, que realizou orientações sobre Saúde da Mulher, esclarecimento sobre o projetoCasa Rosa e atendimento médico.

Para a paciente Jovina Felicia é uma satisfação poder ser atendida pelo médico mastologista, Dr. Victor Rocha. “Depois de 5 anos tive o grande prazer de reencontrar o Dr. Vitor Rocha médico maravilhoso!! Eu costumo dizer a todos que ele é um médico de Deus, que escolheu a profissão certa. Tive um câncer de mama, no momento de muita insegurança, e medo, ele me transmitiu amor, segurança, tranquilidade e força. Ele é um escolhido de Deus!!”.

Como presidente da Comissão de Saúde da Câmara de Campo Grande, Dr. Victor Rocha tem trabalhado para uma Saúde Pública de Qualidade e com Resultado. “Fomos convidados para participar e aproveitamos a oportunidade para falar sobre a Casa Rosa e oferecer atendimento às mulheres com consultas de prevenção ao câncer de mama”, pontuou o vereador.

A atividade foi organizada e realizada pelos profissionais da USF com apoio e participação das residentes de Enfermagem Obstétrica da UFMS, Ellen e Ana Flávia.

Projeto Casa Rosa – Em 18 meses de atendimento foram 97 mulheres diagnosticadas com câncer de mama e encaminhadas para o tratamento.

O projeto Casa Rosa zerou as filas de espera por consulta em mastologia e de biópsias de mama do Sistema Único de Saúde (SUS). Para o Dr. Victor Rocha, o projeto da Casa Rosa tem alcançado resultados que fazem a diferença na vida da população que depende do Sistema Único de Saúde (SUS).

Além das 94 mulheres diagnosticadas com câncer de mama, o projeto Casa Rosa já realizou 5.361 (entre primeira consulta e retorno); também foram realizadas 797 mamografias; 1789 ultrassonografias e 805 biópsias.

Os atendimentos são realizados no ambulatório da Maternidade Cândido Mariano, nas manhãs e tardes de sextas-feiras. Todas as mulheres serão atendidas por meio do Sistema de Regulação (SISREG) da Secretaria Municipal de Saúde da Capital.

Para ser consultado na Casa Rosa, basta pegar o encaminhamento médico ao Ambulatório de Mastologia do Dr. Victor Rocha na Unidade de Saúde mais próxima da sua casa.