Dr. Victor Rocha realiza 36 cirurgias de mama pelo SUS na Casa Rosa

O vereador e médico da Casa Rosa, Dr. Victor Rocha (PP) realizou 36 cirurgias de mama pelo Sistema Único de Saúde (SUS) por meio do projeto que vem revolucionando o rastreamento, diagnóstico e tratamento do câncer de mamas em Campo Grande.

Segundo o Ministério da Saúde, os nódulos mamários são comuns e, na maioria das vezes, são achados benignos, ou seja, não são cancerígenos. O nódulo sólido benigno mais frequente é o fibroadenoma, que apresenta consistência dura e elástica, superfície lobulada, em geral, é único e ocorre em mulheres jovens.

Além dos 115 casos de câncer de mama, diagnosticados por meio da Casa Rosa, foram constatados nódulos mamários benignos em várias pacientes. “Em 22 meses, por meio da Casa Rosa, realizamos 5,6 mil atendimentos (entre primeira consulta e retorno), 2104 ultrassonografias, 1084 mamografias, 977 biópsias e 115 casos positivos de câncer de mama. Porém, fomos procurados por várias mulheres que se queixavam de nódulos na mama, que após biópsia, foram constatados que eram benignos”.

Dr. Victor Rocha relatou a demora para a realização do procedimento cirúrgico para a retirada dos nódulos benignos. “Observamos que as nossas pacientes estavam na fila de espera para realização de cirurgia de mama para a retirada dos nódulos benignos. Para resolver a demanda, toda segunda-feira realizamos as cirurgias, fazendo a remoção dos nódulos e preservando a simetria das mamas, utilizando técnicas de oncoplastia”.

Lara Letícia Silva Sebastião, 24 anos, é uma das pacientes que foi operada recentemente. “Há quatro anos lutava para fazer o diagnóstico do caroço que tinha na mama. Não consegui realizar exames por conta da minha idade, não sabia se era câncer ou não. Perdi minha autoestima, não usava mais decote. Era visível a diferença entre as mamas. Depois que passei pela Casa Rosa, recebi o diagnóstico de nódulo benigno, já retirado no dia 04 de setembro”, relatou.

Miriam Motta, 36 anos, também sofreu por conta da diferença entre as mamas. “Primeiro eu tinha medo que fosse câncer. Depois fiquei com medo de ficar com as mamas diferentes. Por isso, adiei. Mas, graças ao atendimento que recebi na Casa Rosa me senti segura e fui operada no dia 11 de setembro”.

Em ambos os casos, o médico da Casa Rosa realizou técnicas de reconstrução mamária, por conta de o tamanho dos nódulos serem acima de 10 cm. “Depois do diagnóstico de câncer, o medo de perder a mama, ou ainda de deformidade mamária é uma das maiores temeridades. Por isso, além da retirada, fazemos questão de deixar as mamas simétricas para tranquilidade e plena recuperação das pacientes “, explicou o Dr. Victor Rocha.

Casa Rosa – Em novembro de 2021, foi implantado o projeto Casa Rosa. Possibilitando o diagnóstico precoce do câncer de mama através da consulta integrada e resolutiva. Oferecendo protocolos clínicos, com consultas e exames no mesmo local, conferindo agilidade ao diagnóstico do câncer de mama. Reduzindo a mortalidade por câncer de mama e nos custos da assistência.

O projeto Casa Rosa zerou a fila de espera em consulta em mastologia no SUS em Campo Grande. Também zerou a fila de punção e biópsia. Proporcionando diagnóstico do câncer de mama em 14 dias.

“A Casa Rosa possibilita o diagnóstico precoce do câncer de mama através da consulta integrada e resolutiva. Os protocolos clínicos, com consultas e exames no mesmo local, conferem agilidade ao diagnóstico do câncer de mama. Reduzindo a mortalidade por câncer de mama e os custos da assistência”, explicou Dr. Victor Rocha.

O câncer de mama é o câncer mais comum na mulher e o que apresenta a maior mortalidade. Serão 73.610 casos novos de câncer de mama no Brasil em 2023, sendo que desse total, 17.825 virão a óbito, segundo Instituto do Câncer (INCA,2023). O diagnóstico precoce proporciona o tratamento em tempo hábil e a redução da mortalidade.

Para ser consultado na Casa Rosa, basta pegar o encaminhamento médico, na Unidade de Saúde mais próxima da sua casa, para o Ambulatório de Mastologia do Dr. Victor Rocha, conhecido como projeto Casa Rosa.

Os atendimentos na Casa Rosa são realizados nas manhãs e tardes de sextas-feiras no ambulatório social da Maternidade Cândido Mariano, localizado na Rua 25 de Dezembro, nº 509, na região central de Campo Grande/MS.