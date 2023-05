Dr. Victor Rocha realiza o atendimento número 5 mil no Projeto Casa Rosa

Idealizador e médico da Casa Rosa, Dr. Victor Rocha inaugurou o projeto em 11 de novembro de 2021, com o intuito de oferecer consulta integrada e resolutiva na prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de mama. A paciente faz a consulta com mastologista e realiza seus exames todos no mesmo local, entrando apenas uma única vez na fila de regulação da Sesau/SUS.

O projeto Casa Rosa zerou as filas de espera por consulta em mastologia e de biópsias de mama do Sistema Único de Saúde (SUS).

Para o Dr. Victor Rocha, o projeto da Casa Rosa tem alcançado resultados que fazem a diferença na vida da população que depende do Sistema Único de Saúde (SUS).

“A Casa Rosa foi idealizada para oferecer o que há de melhor na mastologia, ou seja, através do Sistema Único de Saúde (SUS) temos proporcionado consulta integrada e resolutiva. Portanto, a paciente passa pela consulta com o mastologista, realiza seus exames e havendo alguma suspeita, realiza punção que é mandado para biópsia no mesmo dia. Em no máximo dez dias temos o resultado se o nódulo é maligno ou benigno e encaminhamos para o devido tratamento e/ou acompanhamento. Estamos cumprindo nossa missão: oferecer uma Saúde Pública de Qualidade e com Resultado”, enfatizou o idealizador do projeto.

Ampliação dos atendimentos no Projeto da Casa Rosa está previsto para este semestre com a realização do exame preventivo do câncer do colo do útero (Papanicolau), que será custeado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). “Já conversamos com o deputado federal, Dagoberto Nogueira, com a senadora Tereza Cristina e com o deputado federal, Beto Pereira, justamente para podermos ampliar os serviços já oferecidos pela Casa Rosa. Nosso intuito é sempre entregar o que há de melhor na medicina para a população da capital e de mais 34 municípios de Mato Grosso do Sul”.

Os atendimentos são realizados no ambulatório da Maternidade Cândido Mariano, nas manhãs e tardes de sextas-feiras. Todas as mulheres serão atendidas por meio do Sistema de Regulação (SISREG) da Secretaria Municipal de Saúde da Capital.

Para ser consultado na Casa Rosa, basta pegar o encaminhamento médico ao Ambulatório de Mastologia do Dr. Victor Rocha na Unidade de Saúde mais próxima da sua casa.