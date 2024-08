Dr. Victor Rocha Reforça Compromisso com Servidores Ativos e Aposentados na Câmara Municipal

Durante a sessão ordinária de terça-feira (20), o vereador Dr. Victor Rocha (PSDB) reforçou seu compromisso em garantir os direitos dos servidores públicos municipais de Campo Grande, principalmente dos aposentados da Prefeitura. O parlamentar destacou a importância de dar visibilidade a essa categoria que, mesmo após anos de dedicação, muitas vezes é esquecida pelas administrações públicas.

Dr. Victor Rocha enfatizou que a luta pelos direitos dos servidores não pode parar. “O movimento de mobilização dos aposentados é crucial para que as demandas sejam vistas e respeitadas. É o momento de seguir os passos do governo do Estado que reconheceu o direito dos servidores”, afirmou o vereador.

O vereador, que sempre votou a favor da categoria, reafirmou sua luta contínua por melhores condições de trabalho para os servidores ativos. “Desde o início do meu mandato, tenho cobrado o pagamento de insalubridade para os servidores da saúde e de periculosidade para os guardas civis metropolitanos, além de lutar pela progressão horizontal e vertical dos servidores. Essa é uma luta que não pode ser esquecida”, concluiu.

Com essa defesa, Dr. Victor Rocha continua a se posicionar como um verdadeiro defensor dos direitos dos servidores públicos municipais, tanto ativos quanto aposentados, garantindo que suas vozes sejam ouvidas e respeitadas tanto na Câmara Municipal de Campo Grande, quanto pelo Executivo Municipal.